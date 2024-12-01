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Слот о матче с «Манчестер Сити»: «Почти идеальная игра»

Руслан Минаев
Арне Слот.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 13-го тура АПЛ.

«Да, [это был почти идеальный матч], и, если посмотреть на уровень игры, я думаю, что он был идеальным. Из-за количества упущенных моментов в концовке нам пришлось туго. Но, может быть, это и хорошо для таких матчей, как этот. Так и должно быть. Но было бы приятнее забить второй гол раньше», — цитирует Слота Sky Sports.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ. Команда Арне Слота набрала 34 очка и лидирует в таблице чемпионата. На второй строчке «Арсенал» и «Челси» — по 25 очков.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Арне Слот
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