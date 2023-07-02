Собослаи будет выступать за «Ливерпуль» под 8-м номером: «Я большой фанат Джеррарда с самого детства»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи будет выступать за команду под 8-м номером.

По словам хавбека, он выбрал этот номер в честь бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

«Я буду играть под 8-м номером из-за Джеррарда. У меня есть тату в честь него. Я — большой фанат Стивена с самого детства. Когда я был маленьким, я не так часто смотрел футбол, но следил за Лигой чемпионов, и Джеррард там был одним из лучших», — сказал в интервью клубной пресс-службе Собослаи.

«Ливерпуль» объявил о покупке Собослаи у «Лейпцига» в воскресенье, 2 июля.