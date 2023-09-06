Амрабат: «Я отдам все силы, чтобы защитить эмблему «МЮ». Давайте сделаем этот сезон незабываемым»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат заявил, что горд присоединиться к английскому клубу.

«Для меня большая честь и гордость присоединиться к этому огромному клубу, клубу с богатой историей! Это мечта — представлять эту команду, и я отдам все силы, чтобы защитить эмблему «МЮ». Не могу дождаться момента, когда выйду на поле. Спасибо всем болельщикам за теплый прием, давайте сделаем этот сезон незабываемым!» — написал Амрабат в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 27-летнего марокканца у «Фиорентины» на один сезон. Также у клуба есть право выкупа игрока.