Сон Хын Мин: «Моуринью кричал на меня в раздевалке как на лучшего игрока «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от работы с португальским специалистом Жозе Моуринью.

«Однажды во время перерывал он опозорил меня перед всеми и сказал: «Ты не хочешь играть с такими командами, как «Бернли» и «Стоук Сити». Я был так расстроен. После игры Моу извинился. Он сказал, что хотел убедиться, что другие игроки не ленятся, крича на меня как на лучшего игрока «Шпор», — приводит пресс-служба EA Sports слова Сона.

Моуринью тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год.