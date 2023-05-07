Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в матче с «Кристал Пэлас»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 35-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0), сообщается на официальном сайте «шпор».

«Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, нашей игре и в нашем клубе», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Сообщается, что «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и полиция Лондона объединились для совместного расследования, чтобы идентифицировать виновного человека.

В сезоне-2022/23 Сон Хын Мин провел за «шпор» 33 матча в АПЛ, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.