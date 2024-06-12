Сон Хын Мин рассказал о будущем в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением о планах на будущее. Футболист заявил о желании продолжать играть за лондонский клуб.

«Хочу остаться в «Тоттенхэме» и продолжать выкладываться на максимум. У меня все еще есть год по контракту. Деньги для меня не важны», — заявил СонDaily Mirror.

31-летний футболист играет за «Тоттенхэм» с 2015 года. За это время он сыграл за «шпор» 408 матчей, где отметился 162 голами и 84 ассистами. Его соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года.