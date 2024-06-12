Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:20

Сон Хын Мин рассказал о будущем в «Тоттенхэме»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением о планах на будущее. Футболист заявил о желании продолжать играть за лондонский клуб.

«Хочу остаться в «Тоттенхэме» и продолжать выкладываться на максимум. У меня все еще есть год по контракту. Деньги для меня не важны», — заявил СонDaily Mirror.

31-летний футболист играет за «Тоттенхэм» с 2015 года. За это время он сыграл за «шпор» 408 матчей, где отметился 162 голами и 84 ассистами. Его соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2025 года.

Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
0
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: Андраде, Луна и А.Фернандес из «Балтики» проголосовали за себя
Лучший игрок РПЛ: из состава «Динамо» только Скопинцев проголосовал не за футболиста бело-голубых
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Морган высмеял решение «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага на посту главного тренера

Скоулз отреагировал на желание «МЮ» продлить контракт с тен Хагом