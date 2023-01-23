Состав «Астон Виллы» пополнил 19-летний форвард сборной Колумбии

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о договоренности с клубом МЛС «Чикаго Файр» о переходе 19-летнего колумбийского форварда Джона Дурана.

Футболист успешно прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт с клубом АПЛ.

Портал Transfermarkt указывает, что сумма трансфера составляет 16,5 миллиона евро.

Дуран сыграл в 27 матчах МЛС, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В сентябре прошлого года нападающий дебютировал в сборной Колумбии и имеет уже на счету три сыгранных матча.