Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш предложил Артете возглавить команду

«ПСЖ» связался с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой на предмет работы в клубе, сообщает RMC Sport.

По данным источника, разговор между Артетой и советником «ПСЖ» Луишем Кампушем произошел в последние недели, но испанец вряд ли возглавит парижан, поскольку настроен продолжить работу с «Арсеналом».

Кроме того, мнение Кампуша может не быть ключевым в вопросе выбора нового главного тренера команды.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» возглавлял Кристоф Гальтье. Под его руководством парижане выиграли французскую лигу 1 и Суперкубок Франции, но вылетели в 1/8 Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1; 0:2).