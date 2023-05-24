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Сегодня, 12:37

Совладелец «Фулхэма» заявил, что Марку Силва продолжить возглавлять команду, несмотря на интерес других клубов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Совладелец «Фулхэма» Тони Хан объявил, что Марку Силва продолжит тренировать лондонцев.

«Я очень позитивно отношусь к тому, что Марко останется, он очень счастлив в «Фулхэме», и все мы очень довольны им. Мы хотим, чтобы это продолжалось, надеюсь, в течение очень долгого времени», — цитирует Хана журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в назначении 45-летнего специалиста заинтересованы «Вест Хэм» и «Челси».

Силва возглавляет «Фулхэм» в лета 2021 года. После 37 туров его команда с 52 очками занимает десятое место в АПЛ.

Футбол
ФК Фулхэм
Марку Силва
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