Совладелец «МЮ»: «Роналду — великий игрок. Я ценю все, что он сделал для клуба»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из клуба.

«Я расскажу вам о Криштиану Роналду. Он великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба. Я желаю Роналду удачи в будущем», — приводит слова Глейзера Sky News.

22 ноября стало известно, что «МЮ» расторг контракт с Роналду по обоюдному согласию сторон. Причиной стало интервью португальца журналисту Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.