Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

24 ноября, 11:02

Совладелец «МЮ»: «Роналду — великий игрок. Я ценю все, что он сделал для клуба»

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из клуба.

«Я расскажу вам о Криштиану Роналду. Он великий игрок «Манчестер Юнайтед». Я ценю все, что он сделал для клуба. Я желаю Роналду удачи в будущем», — приводит слова Глейзера Sky News.

22 ноября стало известно, что «МЮ» расторг контракт с Роналду по обоюдному согласию сторон. Причиной стало интервью португальца журналисту Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Коэнтрау: «Есть игроки, которые были дерьмом, а о Криштиану говорят так, будто чего-то добились»

Рабьо может продолжить карьеру в «Арсенале», «Челси» или «Тоттенхэме»