Sport.es: владелец «Манчестер Сити» может лишиться клуба из-за связи с Россией

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян может лишиться футбольного клуба в связи с расследованием МИД Великобритании.

По информации Sports.es, 52-летний шейх обвиняется в связи с Россией и помощи российским предпринимателям переводить деньги в ОАЭ. Этот вопрос под контроль взял министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По правилам АПЛ, владельцы клубов могут быть отстранены от управления за нарушение прав человека и уклонение от уплаты налогов.

Мансур стал владельцем контрольного пакета акций «Манчестер Сити» в 2008 году. С ним клуб завоевал 21 трофей.