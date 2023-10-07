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Сегодня, 00:55

Sport.es: владелец «Манчестер Сити» может лишиться клуба из-за связи с Россией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян может лишиться футбольного клуба в связи с расследованием МИД Великобритании.

По информации Sports.es, 52-летний шейх обвиняется в связи с Россией и помощи российским предпринимателям переводить деньги в ОАЭ. Этот вопрос под контроль взял министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По правилам АПЛ, владельцы клубов могут быть отстранены от управления за нарушение прав человека и уклонение от уплаты налогов.

Мансур стал владельцем контрольного пакета акций «Манчестер Сити» в 2008 году. С ним клуб завоевал 21 трофей.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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