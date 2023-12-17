Спортивной врач — об остановке сердца игрока «Лутона»: «Это очень серьезный сигнал»

Бывший врач сборной России Михаил Вартапетов в комментарии для «СЭ» отреагировал на остановку сердца защитника «Лутона» Тома Локьера в матче 17-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1, матч прерван).

29-летний валлиец потерял сознание на 62-й минуте матча против «Борнмута». Встречу отменили после консультации арбитра с представителями обеих команд.

«Первое, что приходит в голову — надо завершать карьеру. Но рассуждать конкретно, не зная полную историю Тома, может быть неправильно. В любом случае это очень серьезный сигнал для полноценного углубленного обследования. К слову, в России один из самых строгих регламентов по медицинскому допуску футболистов с обязательным прохождением УМО 2 раза в год. К сожалению, мировая статистика внезапных смертей лиц, занимающихся профессиональным спортом, остается тревожной», — сказал Вартапетов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

С Локьером уже случался подобный инцидент в мае этого года. Он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ.