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30 сентября, 21:23

Спортивный директор «Байера» может занять аналогичную должность в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент

«Челси» сделал Тима Штейдтена из «Байера» основным кандидатом на пост спортивного директора клуба, сообщает The Guardian.

Переговоры со специалистом складываются позитивно. 43-летний немец привлекателен для «Челси» своим фокусом на анализе статистических данных.

Лондонский клуб надеется назначить спортивного директора до начала ЧМ-2022 в Катаре, который стартует 20 ноября.

Ранее спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд отказался переходить на аналогичную должность в «Челси», несмотря на предложение со стороны лондонского клуба.

ФК Байер
ФК Челси
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