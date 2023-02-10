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Сегодня, 11:27

Спортивный директор «Ливерпуля» может получить работу в «Аяксе»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аякс» ведет переговоры с Джулианом Уордом, который покидает должность спортивного директора «Ливерпуля», сообщает The Telegraph.

41-летний Уорд только в конце прошлого сезона заступил на пост спортивного директора «Ливерпуля», сменив в этой роли Майкла Эдвардса.

Однако уже в ноябре мерсисайдский клуб анонсировал расставание с Джулианом, который уйдет от «красных» в конце этого сезона.

Условия расставания Уорда с «Ливерпулем» таковы, что Джулиан не сможет работать на другой клуб АПЛ в течение двух следующих трансферных окон. Этот запрет не распространяется на деятельность за рубежом, и «Аякс» уже пытается договориться с Уордом, которому в прошлом довелось поработать в Португалии.

Интерес к Уорду также проявляет «Ницца», принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.

ФК Аякс
ФК Ливерпуль
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