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24 ноября, 16:45

Спортивный директор «Ливерпуля» покинет клуб летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд покинет клуб летом, пишет журналист Фабрицио Романо.

Минувшим летом 41-летний менеджер сменил на посту спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса.

Спустя несколько месяцев после назначения на эту должность Уорд решил покинуть клуб. Он доработает до конца сезона, а затем освободит этот пост и возьмет паузу от футбола.

Уорд присоединился к «Ливерпулю» в 2012 году, став скаутом клуба. До этого он работал скаутом по Южной Америке в «Манчестер Сити». С 2015 года Джулиан занимался в «Ливерпуле» арендами, а после успеха на этой должности получил повышение и в 2020-м стал помощником спортивного директора.

ФК Ливерпуль
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