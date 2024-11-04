Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:01

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду может покинуть клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар, более известный как Эду, может покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает источник, работа бразильцев подвергается постоянной критике из-за ошибок в планировании трансферов.

Этим летом клуб планирует увеличить трансферные расходы на более чем 150 миллионов евро в связи с предстоящим приобретением полузащитника Мартина Эдегора и вратаря Аарона Рамсдейла, которые выступают за «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала» и «Шеффилд Юнайтед» соотсветственно. Фигурой, непосредственно ответственной за эти траты, является именно Эду.

Также болельщики и журналисты критиковали другие подписания функционера, которые не оправдали затраченных средств и возложенных на них ожиданий.

Бразилец работает в «Арсенале» с 2019 года.

Источник: Daily Mail
ФК Арсенал (Лондон)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Сегодня
Вчера
Неделя