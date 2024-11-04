Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду может покинуть клуб

Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар, более известный как Эду, может покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает источник, работа бразильцев подвергается постоянной критике из-за ошибок в планировании трансферов.

Этим летом клуб планирует увеличить трансферные расходы на более чем 150 миллионов евро в связи с предстоящим приобретением полузащитника Мартина Эдегора и вратаря Аарона Рамсдейла, которые выступают за «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала» и «Шеффилд Юнайтед» соотсветственно. Фигурой, непосредственно ответственной за эти траты, является именно Эду.

Также болельщики и журналисты критиковали другие подписания функционера, которые не оправдали затраченных средств и возложенных на них ожиданий.