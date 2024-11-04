Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду может покинуть клуб

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Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Гаспар, более известный как Эду, может покинуть лондонский клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как утверждает источник, работа бразильцев подвергается постоянной критике из-за ошибок в планировании трансферов.
Этим летом клуб планирует увеличить трансферные расходы на более чем 150 миллионов евро в связи с предстоящим приобретением полузащитника Мартина Эдегора и вратаря Аарона Рамсдейла, которые выступают за «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала» и «Шеффилд Юнайтед» соотсветственно. Фигурой, непосредственно ответственной за эти траты, является именно Эду.
Также болельщики и журналисты критиковали другие подписания функционера, которые не оправдали затраченных средств и возложенных на них ожиданий.
Бразилец работает в «Арсенале» с 2019 года.