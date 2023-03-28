Спортивный директор «Тоттенхэма» Паратичи: «Расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон»

Сегодня, 21:27
Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи высказался об увольнении Антонио Конте из клуба.
«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Конте. Исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент итальянца Кристиан Стеллини.
«Расстаться с Конте было лучшим решением для всех сторон. Стеллини руководил командой, когда Антонио был болен, у него есть опыт. Райан Мейсон сможет ему помочь. Мы уверены, что Стеллини и Мейсон могут проделать очень хорошую работу», — цитирует Паратичи журналист Фабрицио Романо.
После 28 матчей «Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В ближайшем туре «шпоры» в гостях сыграют против «Эвертона». Встреча пройдет 3 апреля.