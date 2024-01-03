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Сегодня, 16:53

Стал известен список номинантов на попадание команду года по версии ФИФА и FIFPro

Игнат Заздравин
Корреспондент
ФИФА.
Фото Global Look Press
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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала шорт-лист номинантов на попадание в команду года.

Команда года выбирается по версии FIFPro и ФИФА. В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Эдер Милитао («Реал», Бразилия), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Джон Стоунс («Манчестер Сити», Англия), Кайл Уокер («Манчестер Сити», Англия)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д/«Реал», Англия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона», Германия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Родри («Манчестер Сити», Испания), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Феде Вальверде («Реал», Уругвай)

Нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами», Аргентина), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Фото FIFPro

 

 

Футбол
ФИФА
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