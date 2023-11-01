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Сегодня, 19:20

Стала известна причина смерти легендарного Бобби Чарльтона

Бобби Чарльтон.
Фото Getty Images
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По информации BBC, сэр Бобби Чарльтон умер в результате падения на подоконник. Во время расследования смерти Чарльтона стало известно, что он ударился о подоконник и, возможно, о радиатор после того, как потерял равновесие, вставая со стула в доме престарелых в Натсфорде, в котором находился на попечении за пациентами с деменцией.

После падения Чарльтона прошел полный осмотр его тела, но сотрудники не заметили никаких видимых травм. Врачей вызвали позже, когда заметили опухоль на спине англичанина. Его отвезли в местную больницу для обследования, а затем перевели в больницу Маклсфилд-Дженерал. Через пять дней после падения, 21 октября 2023 года в возрасте 86 лет Роберт умер.

Чарльтон — чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии, за национальную команду сыграл 106 матчей, забил 49 голов.

Бобби Чарльтон. Умер Бобби Чарльтон. Он пережил авиакатастрофу и стал чемпионом мира, а дома у него висел портрет Яшина
Бобби Чарльтон
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