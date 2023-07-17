Стала известна сумма трансфера Онана в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Интера» Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, сегодня вечером были достигнуты окончательные договоренности: итоговая сумма составит 50 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. В ближайшие часы Онана вылетит в Манчестер, где пройдет медицинское обследование и присоединится к своему новому клубу.

По информации Фабрицио Романо, вратарь подпишет контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на один год.

В минувшем сезоне Онана провел за «Интер» 41 матч и пропустил 36 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.