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Сегодня, 08:40

Стали известны еще два кандидата на назначение в «Челси»

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Руководство «Челси» проявляет интерес к главному тренеру «Ипсвича» Кирану Маккенне, сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб хочет в максимально сжатые сроки найти замену отправленному в отставку Маурисио Почеттино. Первые контакты с Маккенной состоялись еще несколько недель назад. «Аристократы» опасаются, что 38-летнего специалиста может перехватить «Манчестер Юнайтед». В качестве альтернативы синие рассматривают наставника «Лестера» Энцо Мареску.

В сезоне-2023/24 «Ипсвич» под руководством Маккенны занял второе место в чемпионшипе и вышел в АПЛ. «Лестер» Марески стал первым и также вернулся в элиту после годичного отсутствия.

Маурисио Почеттино
ФК Лестер
ФК Челси
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