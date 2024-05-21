Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси» после увольнения Почеттино

Руководство «Челси» ведет поиски нового главного тренера команды после отставки аргентинца Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По информации источника, основными кандидатами на эту должность являются четыре специалиста — Себастьян Хенесс («Штутгарт»), Мичел Мигель («Жирона»), Киран Маккенна («Ипсвич») и Энцо Мареска («Лестер»).

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.