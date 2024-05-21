Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси» после увольнения Почеттино

21 мая, 23:14
Руководство «Челси» ведет поиски нового главного тренера команды после отставки аргентинца Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.
По информации источника, основными кандидатами на эту должность являются четыре специалиста — Себастьян Хенесс («Штутгарт»), Мичел Мигель («Жирона»), Киран Маккенна («Ипсвич») и Энцо Мареска («Лестер»).
Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
Ранее в своей карьере аргентинец тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.