Стали известны подробности дела об игре Пакета на ставках на матчи АПЛ

Расследование в отношении полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета началось после того, как в Бразилии было сделано гораздо большее, чем обычно, количество ставок на получение игроком желтой карточки в матче с «Астон Виллой» (1:1). Игра состоялась 12 марта 2023 года.

На 70-й минуте игры главный арбитр встречи показал Лукасу желтую карточку за грубую игру против Джона Макгинна. Как сообщает Sky Sports, о ставках было сообщено в Международную ассоциацию честности ставок, которая проинформировала ФИФА и Футбольную Ассоциацию (ФА).

«В соответствии с общей политикой мы не комментируем ведутся ли расследования по таким предполагаемым случаям», — заявил представитель ФИФА.

20 августа стало известно, что ФА уже начала расследование по этому делу. Все переговоры по возможному трансферу игрока прекращены.