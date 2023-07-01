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Сегодня, 08:40

Стали известны подробности одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
Эмблема «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» нелегальным путем получил 30 миллионов фунтов стерлингов в сезоне-2012/13, сообщает The Times.

По информации издания, неизвестный человек из Абу-Даби сделал два перевода по 15 миллионов фунтов на счета английской команды.

Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat. В УЕФА уверены, что это замаскированные выплаты от владельцев клуба.

Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 финансовых нарушениях. По данным лиги, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, «Манчестер Сити» грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из лиги.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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