Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии сезона-2023/24

В воскресенье, 17 марта, состоялись последние матчи четвертьфинала Кубка Англии. В полуфинал турнира вышли «Челси», «Ковентри», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

По итогам жеребьевки пары 1/2 финала Кубка Англии распределились следующим образом:

«Ковентри» — «Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити» — «Челси».

Полуфинальные матчи пройдут 20 и 21 апреля. Финал состоится 25 мая. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого года обыграл «красных дьяволов» (2:1).