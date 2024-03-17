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Англия

17 марта, 21:34

Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии сезона-2023/24

Алина Савинова
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В воскресенье, 17 марта, состоялись последние матчи четвертьфинала Кубка Англии. В полуфинал турнира вышли «Челси», «Ковентри», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

По итогам жеребьевки пары 1/2 финала Кубка Англии распределились следующим образом:

«Ковентри» — «Манчестер Юнайтед»;

«Манчестер Сити» — «Челси».

Полуфинальные матчи пройдут 20 и 21 апреля. Финал состоится 25 мая. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого года обыграл «красных дьяволов» (2:1).

ФК Ковентри Сити
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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