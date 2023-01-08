Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Сегодня, 20:06
В воскресенье, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.
Если «Арсенал» справится к «Оксфордом», то затем «канониров» ждет победитель пары «Манчестер Сити» — «Челси».
В то же время «Тоттенхэм» отправится к «Престону» из чемпионшипа, «Манчестер Юнайтед» примет дома «Рединг» из чемпионшипа, а победитель переигровки между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» выйдет на «Брайтон».
Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут сыграны с 27 по 30 января.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии
«Престон» — «Тоттенхэм»
«Саутгемптон» — «Блэкпул»
«Рэксем» — «Шеффилд Юнайтед»
«Ипсвич» — «Бернли»
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»
«Лутон» / «Уиган» — «Гримсби»
«Дебри» — «Вест Хэм»
«Стоук» — «Астон Вилла» / «Стивенэйдж»
«Блэкберн» — «Форест Грин» / «Бирмингем»
«Уолсолл» — «Лестер»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Флитвуд»
«Манчестер Сити» / «Челси» — «Оксфорд» / «Арсенал»
«Бристоль Сити» / «Суонси» — «Честерфилд» / «Вест Бромвич»
«Брайтон» — «Ливерпуль» / «Вулверхэмптон»
«Фулхэм» — «Сандерленд»
«Борем Вуд» / «Аккрингтон Стэнли» — «Кардифф» / «Лидс»