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Сегодня, 20:06

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Иван Шитик
Корреспондент
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В воскресенье, 8 января, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии.

Если «Арсенал» справится к «Оксфордом», то затем «канониров» ждет победитель пары «Манчестер Сити» — «Челси».

В то же время «Тоттенхэм» отправится к «Престону» из чемпионшипа, «Манчестер Юнайтед» примет дома «Рединг» из чемпионшипа, а победитель переигровки между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» выйдет на «Брайтон».

Матчи 1/16 финала Кубка Англии будут сыграны с 27 по 30 января.

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

«Престон» — «Тоттенхэм»

«Саутгемптон» — «Блэкпул»

«Рэксем» — «Шеффилд Юнайтед»

«Ипсвич» — «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»

«Лутон» / «Уиган» — «Гримсби»

«Дебри» — «Вест Хэм»

«Стоук» — «Астон Вилла» / «Стивенэйдж»

«Блэкберн» — «Форест Грин» / «Бирмингем»

«Уолсолл» — «Лестер»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Флитвуд»

«Манчестер Сити» / «Челси» — «Оксфорд» / «Арсенал»

«Бристоль Сити» / «Суонси» — «Честерфилд» / «Вест Бромвич»

«Брайтон» — «Ливерпуль» / «Вулверхэмптон»

«Фулхэм» — «Сандерленд»

«Борем Вуд» / «Аккрингтон Стэнли» — «Кардифф» / «Лидс»

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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