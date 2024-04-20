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Сегодня, 18:55

«Манчестер Сити» — «Челси»: Холанн не попал в заявку из-за травмы

Алина Савинова
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка Англии.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 19.15 по московскому времени.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустит встречу из-за травмы.

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Аке, Уолкер, Аканджи, Родри, Фоден, Де Брейне, Альварес, Силва, Грилиш.

Запасные: Эдерсон, Гвардиол, Льюис, Диаш, Гомес, Бобб, Доку, Ковачич, Нунеш.

«Челси»: Петрович, Гюсто, Чалоба, Силва, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Мадуэке, Джексон.

Запасные: Беттинелли, Бадиашиле, Дисаси, Чилуэлл, Гилкрист, Дейвид Вашингтон, Мудрик, Стерлинг, Чуквуэмека.

В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» под руководством Маурисио Почеттино прошел «Лестер Сити» (4:2), а «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы победил «Ньюкасл» (2:0).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между командами.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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