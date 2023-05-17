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17 мая, 18:45

Стали известны трансферные планы «МЮ»

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» определился с целями на предстоящее трансферное окно, сообщает ESPN.

По данным издания, в приоритете также остается хавбек «Барселоны» Френки де Йонг, однако в клубе подозревают, что каталонцы отпустят игрока за очень высокую цену. Также на позицию полузащитника рассматриваются футболисты «Челси» Мэйсон Маунт и Матео Ковачич и хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо.

В числе кандидатов на позицию нападающего «МЮ» присутствуют Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Тэмми Абрахама («Рома») и Брайана Бробби («Аякс»).

После 35 туров АПЛ «МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Виктор Осимхен
Гарри Кейн
Френки де Йонг
ФК Манчестер Юнайтед
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