Стали известны трансферные планы «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» определился с целями на предстоящее трансферное окно, сообщает ESPN.

По данным издания, в приоритете также остается хавбек «Барселоны» Френки де Йонг, однако в клубе подозревают, что каталонцы отпустят игрока за очень высокую цену. Также на позицию полузащитника рассматриваются футболисты «Челси» Мэйсон Маунт и Матео Ковачич и хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо.

В числе кандидатов на позицию нападающего «МЮ» присутствуют Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»). В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Рандаля Коло Муани («Айнтрахт»), Душана Влаховича («Ювентус»), Тэмми Абрахама («Рома») и Брайана Бробби («Аякс»).

После 35 туров АПЛ «МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.