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1 апреля, 15:08

Холанн пропустит 5-7 недель из-за травмы

Камила Абдурахманова
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что форвард Эрлин Холанн будет восстанавливаться после травмы в течение 5-7 недель.

«Врачи сообщили, что он пропустит от пяти до семи недель. Надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет в строю», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанн принял участие в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забив 30 голов и отдав четыре голевые передачи.

Его контракт с клубом действует до лета 2034 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего норвежца оценивается в 200 миллионов евро.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
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Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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