Холанн пропустит 5-7 недель из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что форвард Эрлин Холанн будет восстанавливаться после травмы в течение 5-7 недель.

«Врачи сообщили, что он пропустит от пяти до семи недель. Надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет в строю», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанн принял участие в 40 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забив 30 голов и отдав четыре голевые передачи.

Его контракт с клубом действует до лета 2034 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего норвежца оценивается в 200 миллионов евро.