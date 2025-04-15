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15 апреля, 09:23

Стало известно, почему Салах отказался от предложения из Саудовской Аравии

Камила Абдурахманова
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Фото Getty Images
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму 500 миллионов фунтов, сообщает BBC.

Однако футболист решил продлить контракт с «Ливерпулем», поскольку по-прежнему стремится к «спортивным вызовам в АПЛ и Лиге чемпионов».

Салах останется самым высокооплачиваемым игроком в команде с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. При этом он не исключает возможности перехода в саудовский клуб после истечения нового двухлетнего договора с английским клубом.

В текущем сезоне Салах принял участие в 46 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 32 мяча и отдав 23 голевые передачи. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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