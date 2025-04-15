Стало известно, почему Салах отказался от предложения из Саудовской Аравии

15 апреля, 09:23
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил выгодное предложение из Саудовской Аравии на общую сумму 500 миллионов фунтов, сообщает BBC.
Однако футболист решил продлить контракт с «Ливерпулем», поскольку по-прежнему стремится к «спортивным вызовам в АПЛ и Лиге чемпионов».
Салах останется самым высокооплачиваемым игроком в команде с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю. При этом он не исключает возможности перехода в саудовский клуб после истечения нового двухлетнего договора с английским клубом.
В текущем сезоне Салах принял участие в 46 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив 32 мяча и отдав 23 голевые передачи. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года.