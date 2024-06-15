Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов купить де Лигта

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выложить за трансфер центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта 50 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По информации источника, переговоры между сторонами пока не начались. На данный момент манкунианцы детально изучают игру голландского футболиста.

В сезоне-2023/24 де Лигт сыграл в 30 матчах «Баварии» во всех соревнованиях, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.