Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов купить де Лигта

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Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выложить за трансфер центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта 50 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.
По информации источника, переговоры между сторонами пока не начались. На данный момент манкунианцы детально изучают игру голландского футболиста.
В сезоне-2023/24 де Лигт сыграл в 30 матчах «Баварии» во всех соревнованиях, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.