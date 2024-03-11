Старридж считает, что Клопп должен гордиться игрой «Ливерпуля»

11 марта, 08:10
Бывший игрок «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал ничейный матч против «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ.
«Думаю, Юрген Клопп сейчас, в том числе и после такого матча, гордится тем, чего добилась его команда. Люди не верили, что такое возможно. Он может быть доволен тем, как выступила в этом матче его команда», — цитирует слова Старриджа BBC Sport.
Мерсисайдцы набрали 64 очка и занимают второе место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» (64) по дополнительным показателям. «Ман Сити» с 63 очками — на третьей строчке.