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11 марта, 08:10

Старридж считает, что Клопп должен гордиться игрой «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Ливерпуля» Даниэль Старридж прокомментировал ничейный матч против «Манчестер Сити» (1:1) в 28-м туре АПЛ.

«Думаю, Юрген Клопп сейчас, в том числе и после такого матча, гордится тем, чего добилась его команда. Люди не верили, что такое возможно. Он может быть доволен тем, как выступила в этом матче его команда», — цитирует слова Старриджа BBC Sport.

Мерсисайдцы набрали 64 очка и занимают второе место в таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» (64) по дополнительным показателям. «Ман Сити» с 63 очками — на третьей строчке.

Дэниел Старридж
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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