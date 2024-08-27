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Сегодня, 08:32

Стерлинг готов покинуть «Челси» ради «МЮ»

Виктория Кравченко
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Вингер «Челси» Рахим Стерлинг в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По данным источника, до закрытия трансферного окна футболисту будут предложены варианты продолжения карьеры.

Сам хавбек открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед», если от манкунианцев будет конкретный интерес. Сейчас он не ведет переговоров ни с одним клубом.

Стерлинг в сезоне-2023/24 сыграл за «Челси» 43 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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