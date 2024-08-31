Стерлинг перешел из «Челси» в «Арсенал»

«Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе из «Челси» нападающего Рахима Стерлинга. Клубы согласовали аренду до конца сезона.

Как отмечает пресс-служба «канониров», официально трансфер будет завершен после прохождения игроком медицинского обследования.

29-летний вингер за карьеру провел 379 матчей в АПЛ, забил 123 гола и сделал 63 результативные передачи. В сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

Ранее Стерлинг также выступал за «КПР», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».