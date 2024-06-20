Стив Купер стал новым главным тренером «Лестера»

«Лестер» объявил о назначении валлийца Стива Купера новым главным тренером команды.

Контракт с 44-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.

Последним местом работы Купера был «Ноттингем Форест», который он покинул в декабре прошлого года. До этого специалист тренировал «Суонси» и юниорскую сборную Англии.

«Лестер» в минувшем сезоне стал победителем чемпионшипа и вернулся в АПЛ. Команда добилась повышения в классе под руководством Энцо Марески, который в межсезонье возглавил «Челси».