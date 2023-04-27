Стоунс: «Я бы не сказал, что все было под полным контролем «Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я бы не сказал, что все было под полным контролем. Мы должны отдать соперникам должное и уважать их. Команды оказывали давление друг на друга, и было очень трудно использовать наши обычные пасы. С тем желанием и концентрацией, мы могли забить еще несколько. «Сити» прошел через трудные моменты и ситуации. Это помогло нам. Мы знаем, как справиться с определенными сценариями в сезоне. В такие дни, как сегодня, с большим давлением, мы знаем, что делать, и речь идет о том, чтобы мы вышли и сделали дело», — цитирует BBC Стоунса.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.