Стоунз — о победе над «Челси»: «Это три важных очка для нас»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Это три важных очка для нас после ничьей с «Эвертоном». Тогда у нас преобладало ощущение, что мы потеряли два очка, и сегодня мы хотели это исправить. То, как мы сыграли во втором тайме, было блестяще. Надо отдать должное «Челси», они играли очень компактно. Мы не думаем о турнирной таблице на такой ранней стадии сезона. Нужно двигаться от матча к матчу. В прошлые сезоны у нас были отличные победные серии, и если мы продолжим играть так же, как сегодня, уверен, что у нас будет шанс побороться за чемпионство в конце сезона», — цитирует BBC Стоунза.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.