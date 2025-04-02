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2 апреля, 14:31

Суарес рассказал, что в 2013 году мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Ливерпуля» Луис Суарес сообщил, что мог перейти в «Арсенал».

«В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они выступали в Лиге чемпионов каждый год. Они были готовы заплатить за меня большую сумму, но переход из «Ливерпуля» в «Арсенал» считался в Англии не лучшей идеей», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Также игрок «Интер Майами» заявил, что Стивен Джеррард советовал ему не переходить в «Арсенал», так как ни к чему хорошему это не приведет.

«Оставайся, и в следующем году ты получишь предложения от более крупных клубов, как «Барселона», «Реал» или «Бавария» — тогда ты сможешь принять решение, но не переходи в «Арсенал». Впереди еще один сезон», — сказал Суарес.

Суарес играл за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год. За это время уругвайский форвард провел 133 матча, забил 82 гола и отдал 31 результативную передачу.

Источник: Mundo Deportivo
Луис Суарес
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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