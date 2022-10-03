Суарес восхитился игрой Холанна в матче «Ман Сити» с «МЮ»

Форвард Луис Суарес поздравил нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна с результативной игрой в матче 9-го тура АПЛ против «МЮ» (6:3). Он оформил хет-трик.

«Поздравляю, мой друг. Невероятная игра в твоем исполнении. Лучший нападающий мира на данный момент», — написал футболист под постом Холанна в соцсетях.