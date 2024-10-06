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Сегодня, 11:41

Суд над хавбеком «Вест Хэма» Пакетой по делу о ставках пройдет в марте

Руслан Минаев
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Слушания по делу полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакеты пройдут в марте, утверждает The Sun.

В июне сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может пожизненно дисквалифицировать хавбека за нарушение фэйр-плэй и игру на ставках.

По данным источника, около 60 человек, связанных с бразильцем, делали ставки на желтые карточки, выиграв более 100 тысяч фунтов стерлингов. Пакета отвергает все выдвинутые обвинения.

27-летний бразилец в этом сезоне забил 2 гола в 9 играх.

ФК Вест Хэм Юнайтед
Лукас Пакета

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