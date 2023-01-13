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Сегодня, 15:59

Суд не признал футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди виновным по обвинению в шести случаях изнасилований

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Английский суд не признал футболиста «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенжамена Менди виновным по обвинению в шести случаях изнасилований и еще одной попытке изнасилования, сообщает BBC.

Сторона обвинения подчеркнула, что против футболиста будут выдвинуты новое обвинения по одному случаю изнасилования, одному нападению на сексуальной почве и одной попытке изнасилования. По всем этим обвинениям коллегия присяжных не смогла вынести окончательный вердикт.

Предварительные слушания по новым уголовным делам пройдут 27 января, а само заседание суда назначено предварительно на 26 июня.

28-летний француз присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году и провел за английский клуб 75 матче, забил два мяча и отдал 14 результативных передач.

ФК Манчестер Сити
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