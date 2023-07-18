Суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки

Сегодня, 13:06
Королевский суд Манчестера снял обвинение в избиении девушки с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.
Суд установил, что экс-футболист не виновен по всем пунктам обвинения. Соответственно, повторное рассмотрение дела, запланированное на 31 июля, не состоится.
49-летнему валлийцу были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и ее сестре.
Гиггз не признал себя виновным в инциденте, произошедшем 1 ноября 2020 года. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.