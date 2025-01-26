Судья ФИФА и болельщик «Ньюкасла» ошибочно удалил игрока «Арсенала»

На 43-й минуте матча 23-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (0:1) судья Майкл Оливер ошибочно показал красную карточку Майлсу Льюису-Скелли и удалил его с поля. Видеоарбитр (ВАР) Даррен Ингланд не попытался это исправить и не вмешался в действия рефери. Вскоре в специальном аккаунте в соцсетях появилось сообщение, что «решение арбитра показать красную карточку Льюису-Скелли было проверено и подтверждено ВАР, который оценил действия игрока как серьезное нарушение правил».

Вердикт Оливера вызвал бурную реакцию в Англии. Во-первых, непонятно, как можно было считать фол футболиста «канониров» серьезным нарушением правил, если он просто сбил соперника, убегавшего в атаку, неподалеку от штрафной площади «Вулверхэмптона». Действия Льюиса-Скелли можно было назвать безрассудными — он действительно нанес удар по ноге. Он сорвал атаку хозяев поля. Но за нарушение правил ему следовало вынести предупреждение, а не удалить.

Во-вторых, тут же вспомнили, что Оливер болеет за «Ньюкасл». А 5 февраля эта команда примет в Кубке лиги как раз «Арсенал», за который Льюис-Скелли может не сыграть из-за дисквалификации. Тут же возникла теория заговора — мол, судья удалил его специально.

«Арсенал» вправе обжаловать удаление, чтобы избежать отстранения своего футболиста. Шансы на положительное решение есть.