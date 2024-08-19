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Судейство

19 августа, 23:01

Судья принес извинения «Кристал Пэлас» за ошибку и незасчитанный гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Сэм Бэрротт и футболист «Кристал Пэлас» Даичи Камада.
Фото AFP
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В первом тайме матча 1-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Кристал Пэлас» (2:1) ошибся судья Сэм Бэрротт.

При счете 0:0 он поторопился дать свисток и остановить матч, когда гости выполняли штрафной удар. Их футболист Эберечи Эзе послал мяч в ворота, но пока он летел, рефери свистнул, зафиксировав фол, и остановил игру. Только после этого мяч влетел в сетку. Но взятие ворот уже было невозможно засчитать.

Арбитр поторопился, не подождал две-три секунды. Тем самым он лишил ВАР возможности вмешаться, а гостей, не исключено, победы. После матча судья принес извинения, о чем сообщил тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

Вот как этот момент был описан в специальном аккаунте, поясняющем судейские решения и взаимодействие рефери с ВАР: «26-я минута. Судья назначает штрафной удар в пользу «Брентфорда» за фол Хьюза на Коллинсе. Свисток прозвучал до того, как мяч оказался в воротах, поэтому ВАР не имеет права вмешаться. Решение судьи остается в силе».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
18 авг, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
2:1
Кристал Пэлас

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