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Судейство

Сегодня, 19:31

Судью АПЛ отстранили пожизненно. Первая «жертва» Хоуарда Уэбба

В Англии пожизненно отстранили 51-летнего арбитра Ли Мэйсона
Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Ли Мэйсон.
Фото Global Look Press
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Новый глава английских футбольных арбитров Хоуард Уэбб, сменивший Майка Райли, приступил к чистке судейского корпуса. Расторгнут контракт с 51-летним Ли Мэйсоном.

Как сообщается в пресс-релизе компании Professional Game Match Officials Limited, организации отвечающей за подготовку и назначение рефери, с Мэйсоном расстались по обоюдному согласию сторон.

Понятно, что просто так опытными судьями не разбрасываются. Ведь только арбитром в АПЛ Мэйсон работал на протяжении 15 лет и судил 287 матчей. В последнее время он выполнял только функции видеоассистента.

Работа в роли ВАР и послужила причиной расставания. Он допустил грубейшую ошибку в игре 23-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брентфорд» (1:1). Тогда не был зафиксирован офсайд у одного из игроков гостей, и в результате был неправильно засчитан гол гостей. Это стало для Уэбба последней каплей, до этого в ходе сезона Мэйсон еще несколько раз ошибался в ключевых эпизодах.

Во вторник Уэббу пришлось срочно собрать судей и их помощников, чтобы обсудить работу и взаимодействие с ВАР. Также стало известно, что он отменил два назначения Джона Брукса, который, как и Мэйсон, грубо ошибся в офсайдной ситуации в одной из игр АПЛ.

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