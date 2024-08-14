Сухина назвал интересной идею АПЛ о создании аккаунта в соцсетях для объяснения судейских решений

Бывший арбитр Станислав Сухина в комментарии для «СЭ» отреагировал на нововведение АПЛ, которая создаст аккаунт в соцсетях с помощью которого будут объясняться все судейские решения.

«Опыт интересный. Надо посмотреть, как это будет выглядеть. Что из этого получится, посмотрим позже. Если взять ситуацию с введением ВАР, то он не во всех странах он приживается», — сказал Сухина «СЭ».

Эксперты разъяснят действия как судей, так и их видеоассистентов (ВАР и АВАР). Кроме того, будут даваться комментарии относительно использования тех или иных технологий при вынесении вердиктов. Так как публикация переговоров судьи с ВАР запрещена в онлайн-режиме, АПЛ рассчитывает найти выход из ситуации с помощью такого нового инструмента, чтобы информация из ВАР-центра оперативно поступала непосредственно во время игры.