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Сульшер допустил, что «Манчестер Юнайтед» ошибся с возвращением Роналду в команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду и Уле Гуннар Сульшер.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признал, что возвращение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в команду было ошибкой.

«Возможно, это был неправильный выбор для всех нас. Но тогда мы чувствовали, что это было правильное решение. Первое, что сказал Киран Маккенна (ассистент Сульшера в «МЮ»): «Как мы будем обороняться?», — приводит слова Сульшера NRK.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2021 года и выступал до ноября 2022-го. За полтора сезона португалец провел 54 матча, забил 27 мячей и сделал 5 результативных передач. До этого Роналду уже играл за манкунианцев с 2003 по 2009 годы.

В январе 2023 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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