Сульшер может возглавить «Лестер»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может вернуться в АПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает The Sun, 51-летний норвежец ведет переговоры с «Лестером», который вернулся в АПЛ. «Лисы», в свою очередь, находятся в поиске главного тренера после ухода Энцо Марески.

По данным источника, Сульшер подтвердил, что готов принять новый вызов и помочь клубу сохранить прописку в чемпионате Англии.

Тренер находится без работы с ноября 2021 года. Его последним клубом был «Манчестер Юнайтед».