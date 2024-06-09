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Сегодня, 03:28

Сульшер может возглавить «Лестер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может вернуться в АПЛ в следующем сезоне.

Как сообщает The Sun, 51-летний норвежец ведет переговоры с «Лестером», который вернулся в АПЛ. «Лисы», в свою очередь, находятся в поиске главного тренера после ухода Энцо Марески.

По данным источника, Сульшер подтвердил, что готов принять новый вызов и помочь клубу сохранить прописку в чемпионате Англии.

Тренер находится без работы с ноября 2021 года. Его последним клубом был «Манчестер Юнайтед».

Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Лестер
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