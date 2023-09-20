Сульшер рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил о желании вернуться к тренерской работе, а также рассказал про предложения из Саудовской Аравии.

«Да, я хочу снова тренировать и у меня были предложения. Совсем недавно — из Саудовской Аравии. Мой лучший друг, который также является моим агентом, изучает их. Если вы когда-то трудились в «Манчестер Юнайтед», вы сами определяете, с кем и где хотите работать. Мне нравится Англия и АПЛ, и даже чемпионшип сейчас кажется сильнее, чем когда-либо, но я не чувствую себя связанным с этой страной.

Чего мне больше всего не хватает, так это работы с хорошим людьми, которых ты видишь каждый день, обсуждаешь с ними футбол и составляешь план на следующую игру. Дело не только в команде, но и в создании культуры, при которой сотрудники клуба наслаждается своей работой и строят команду сообща, единым целым", — приводит The Athletic слова Сульшера.

Сульшер был тренером «Манчестер Юнайтед» с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб провел 168 матчей, выиграл из них 92, сыграл вничью 35 раз и проиграли 41 встречу. Также норвежский специалист тренировал «Молде», «Кардифф» и юношеские команды «красных дьяволов».