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«Суонси» проиграл «Бристоль Сити» в Кубке Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
17 января. «Суонси» — «Бристоль Сити» — 1:2 д.в.
Фото Global Look Press
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«Суонси» на своем поле проиграл «Бристоль Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:2 д.в. Это была переигровка, так как в первом матче команды сыграли вничью (1:1).

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Марк Сайкс вывел гостей вперед. Полузащитник Оливер Купер спустя минуту после выхода на замену сравнял счет.

В основное время команды не смогли выявить победителя, поэтому сыграли еще два тайма по 15 минут. Единственный гол забил 20-летний нападающий «Бристоля» Сэмюэль Белль.

Следующий соперником «Бристоль Сити» будет «Вест Бромвич», который во вторник разгромил «Честерфилд».

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. Liberty Stadium (Суонси)
Суонси
1:2
Бристоль Сити

Футбол
Бристоль Сити
ФК Суонси Сити
0
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